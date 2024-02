NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Obwohl das Management seine konservative Haltung hinsichtlich der Jahresziele beibehalten habe, sei die Telefonkonferenz des Bau- und Infrastrukturkonzerns insgesamt positiv gewesen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der mittelfristige Anlagehintergrund sei weiterhin attraktiv./edh/he;