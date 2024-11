ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach einer Investorenveranstaltung eines Bereichs mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Vinci Energies sei eine Erfolgsstory, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag der Sparte. Die Profitabilität sei die beste der Branche in Europa und die Rendite (ROCE) imposant. Auf der Veranstaltung hätten die Franzosen gut herauskristallisiert, wie man durch Zukäufe wachsen kann, ohne dabei zu große Risiken einzugehen./ag/zb;