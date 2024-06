NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci vor den anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die jüngste Abwertung französischer Bau- und Infrastrukturaktien aus Angst vor einer Verstaatlichung des Sektors im Falle einer rechtsextremen Regierung scheine übertrieben zu sein, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er halte das kurzfristige Ertragsrisiko für begrenzt und die Wiederverstaatlichung für unrealistisch. Hunt empfiehlt deshalb den gesamten Sektor erneut zum Kauf./edh/tih;