NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Verkehrsdaten von Vinci Airports für März auf "Buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Das Verkehrsaufkommen sei mit einem positiven Passagiertrend von 4,9 Prozent im Jahresvergleich solide gewesen, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass sich auch eine Verbesserung im Vergleich zum Februar ergeben habe, sei vor allem auf die Stärke des Geschäfts in Mexiko, Portugal, Chile und Brasilien zurückzuführen, teilweise jedoch wettgemacht durch eine Schwäche in den USA und der Dominikanischen Republik./ck/he;