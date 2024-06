NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo nach einem Treffen mit Managern auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Diese seien hinsichtlich der Wachstumsdynamik im chinesischen Raum zuversichtlich, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für die Zeit ab dem zweiten Halbjahr 2025./bek/tih;