NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Auftragseingang sei stark gewesen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei nun klarer geworden, wie der Autozulieferer seine Profitabilität bis 2025 erhöhen wolle. Denn die Franzosen peilten jetzt zusätzliche Maßnahmen zur Senkung der Kosten an./la/he;