NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Auf den europäischen Märkten dürften sich die Geschäfte des Lebensmittelkonzerns verbessert haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter Druck stünden dagegen die Aktivitäten in den Schwellenländern./bek/gl;