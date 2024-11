ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sell" belassen. Am Kapitalmarkttag am 22. November könnte es etwas mehr Details zu den gewachsenen mittelfristigen Ambitionen geben, schrieb Analyst Guillaume Delmas am Mittwoch in seinem Ausblick. Zudem kommentierte er einen Pressebericht über wohl verstärkte Abspaltungspläne für das Eis-Geschäft. Basierend auf der kolportierten Bewertung wäre der Restkonzern immer noch teurer, als es europäische Nahrungsmittel- und Konsumwerte im Schnitt sind./ag/edh;