NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever nach einem Treffen mit Unternehmenschef Fernando Fernandez mit einem Kursziel von 5400 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Fernandez habe die wichtigsten Veränderungen in dem Konsumgüterkonzern und die Schwerpunkte erläutert, die Unilever auf dem Weg zu einem Qualitäts-Wachstumsunternehmen setzen wolle, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./gl/ag;