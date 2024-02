FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit nach Zahlen und Äußerungen zur Ausschüttungspolitik von 27,90 auf 30,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die positiven Neuigkeiten seien nach dem starken Kursanstieg mehr als ausreichend in den Aktienkurs eingepreist, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnperspektiven ab dem kommenden Jahr erschienen zunehmend herausfordernd./mis/men;