NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugbauer verzeichne eine starke Auftragsentwicklung, stehe aber vor Herausforderungen, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen ihrer Unterbewertung und dem besseren geografischen Geschäftsmix sei Traton die richtige Aktie für Anleger, die auf den Sektor setzen wollten. Für ein nur neutrales Votum sprächen aber die Risiken in den USA und die gestörte Weltwirtschaftslage./tih/mis;