NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Resultate des Nutzfahrzeugbauers hätten den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge hätten die Erwartungen übertroffen und die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien bestätigt worden./tih/la;