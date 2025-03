ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die VW-Nutzfahrzeugtochter habe im vierten Quartal stark abgeschnitten, doch das Gesamtbild der Aussagen sei gemischt, schrieb Analyst Hemal Bhundia in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Margenprognose für 2025 könne vielleicht negativ gewertet werden, da sie im Mittelwert unter den Konsenserwartungen liege. Um zu verstehen, ob dies an einer schwächeren Dynamik oder an eher einer vorsichtigen Haltung liege, könne die Telefonkonferenz wichtig werden./tih/gl;