FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton von 55 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. "Truck'N'Roll" titelte Analyst Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden, optimistischen Ausblick für die europäischen Nutzfahrzeughersteller. Trotz schwacher Endmärkte hätten sich die Branchentitel 2024 dank der Restrukturierungsanstrengungen und der Preisdisziplin der vergangenen Jahre gut entwickelt. Bei der Marke Mercedes von Daimler Truck scheine das neue Management entschlossen, die noch nötigen, weiteren Maßnahmen zu ergreifen. Die Schwaben seien Marktführer in den USA, während sowohl Volvo als auch Traton dort ihre Marktanteile steigern könnten. Vorsichtiger wird Kempf für Iveco wegen des Fokus auf Europa./gl/men;