FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Bei einer Roadshow des Nutzfahrzeugherstellers nach dessen Quartalszahlen hätten die kurz- bis mittelfristigen Chancen in den USA, die Nachfrage in Deutschland und Europa sowie das Thema Elektrifizierung im Fokus gestanden, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Traton zeige seit Jahresbeginn eine beeindruckende Umsetzung der Unternehmensstrategie und sei zudem sehr attraktiv bewertet./gl/mis;