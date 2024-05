NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Thyssenkrupp Nucera mit "Outperform" und einem Kursziel von 21 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Elektrolyse-Spezialist punkte mit durchfinanzierten Wachstumsplänen, einer überlegenen Umsetzung und kommerziellen Referenzen, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ajx;