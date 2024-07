NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 4,50 auf 4,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Schwächere Einkaufsmanagerindizes in der EU und den USA hätten die Kurse europäischer Stahlhersteller jüngst belastet, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Kürzere Lieferzeiten deuteten auf eine schwächere Nachfrage hin. Bei Thyssenkrupp dürfte der Fokus aber unverändert auf der Zukunft des europäischen Stahlgeschäfts liegen./bek/ck;