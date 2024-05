NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Industriekonzerns habe zwar deutlich positiv überrascht, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gesenkte Umsatzprognose aber stelle ein Risiko für die Gewinnerwartung des Marktes dar./la/gl;