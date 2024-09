FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 205 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit Blick auf die auf einem Investorentag angehobenen Mittelfristziele habe er seine Ergebnisschätzungen für den US-Telekomkonzern erhöht, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/jha/;