NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach einem bestätigten Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das erste Quartal 2025 sei geprägt von starken Vorjahreswerten für die Segmente Tiernahrung, Kosmetik und feine Düfte, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/mis;