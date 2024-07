NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 127 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Charlie Bentley erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die kommenden Jahre um rund 5 Prozent. Er liegt nun nach eigener Aussage rund 10 Prozent über den Konsensprognosen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller liefere weiterhin eine der höchsten organischen Wachstumsraten im Sektor und könne das Vertrauen in die Margenentwicklung stärken, heißt es zur Begründung. Um auch bei der Bewertung zu diesem aufzuschließen, sei es entscheidend, den Rückstand auf Konkurrent Givaudan bei der Profitabilität aufzuholen./gl/tih;