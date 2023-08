ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Halbjahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Rückversicherer habe die Erwartungen auf den ersten Blick erfüllt, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings gehe die Debatte über die Reserven in der Unfallversicherung weiter./mis/ag;