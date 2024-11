NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Schweizer Franken belassen. Das Management sei erfrischend offen gewesen in seiner Zusicherung an die Investoren, dass der Rückversicherer die Reserven für Schadenfälle nicht aufstocken werde, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/he;