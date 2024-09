Swiss Re 116.69 CHF -0.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 130 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, sollte sich bei dem Rückversicherer im Laufe der Zeit Gewinnsteigerungen ergeben. Hinsichtlich der Ziele des Managements gebe es keine Unklarheiten, doch der Markt traue dieser Story noch nicht vollständig./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.