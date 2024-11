HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Süss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 72,10 Euro belassen. Die Investitionen in eine neue Produktionsstätte in Taiwan seien vernünftig und demonstrierten das Vertrauen des Halbleiterzulieferers in das Wachstum über das kommende Jahr hinaus, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis;