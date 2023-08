HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Süss Microtec nach starken Quartalszahlen von Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Resultate des US-Chipriesen, die getrieben seien vom Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI), rückten auch Süss in ein positives Licht, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die KI-Komponenten von Nvidia seien verstärkt auf eine hochentwickelte Technologie namens Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) angewiesen, um die Leistung zu optimieren. Diese spezielle Technologie basiere auch auf Lösungen des Branchenausrüsters Süss./tih/ajx;