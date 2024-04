NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das Geschäft des Außenwerbe-Spezialisten gewinne an Fahrt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies dürfte sich in starken Quartalszahlen widerspiegeln. Die Aktie bleibe eine Empfehlung. Dazu trage auch die günstige Bewertung bei./mf/la;