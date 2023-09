STRATEC 105.16 CHF 24.37% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 58 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Diagnostikgeschäft im Medizintechniksektor nähere sich einem stabilen Zustand, und in der Bioprozesstechnik sehe er mit Blick auf die sinkenden Gewinnschätzungen Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem erholten sich die Preise für medizintechnische Produkte. Bei Stratec sei indes der Bewertungsrückstand zur Branche gerechtfertigt, bis es klare Hinweise auf eine Bodenbildung bei den Umsätzen und Ergebnissen gebe. Zu einer besseren Kursentwicklung brauche es auch eine bessere Vorhersagbarkeit, wann und wie schnell sich die Margen erholten./gl/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



