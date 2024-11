NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach einem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die langfristigen Ziele des Chipkonzerns seien auf das Jahr 2030 vertagt worden, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte, sie wirkten eher wie Wunschdenken. Die Ziele für die Jahre 2027 und 2028 seien erreichbar, wenn der Markt wieder anziehe./tih/ajx;