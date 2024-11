NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics vor einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Die Welt habe sich geändert seit dem letzten Kapitalmarkttag im Jahr 2022, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Den Aktien würde es seiner Ansicht nach guttun, wenn das Unternehmen dies erkenne und vorsichtig plane./tih/ag;