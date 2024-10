NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 42 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung verlaufe zunächst langsam, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Echte Impulse sieht er frühestens 2025./ag/ajx;