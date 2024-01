NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Nachfrage dürfte auch im ersten Halbjahr 2024 noch schwach ausfallen wegen dem anhaltenden Abbau von Lagerbeständen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr rechne der Chip-Produzent aber mit einer spürbaren Erholung./bek/tih;