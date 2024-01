NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Chiphersteller habe 2023 die Erwartungen weitgehend erfüllt, der Ausblick für 2024 erscheine aber herausfordernd trotz der stabilen Nachfrage der Autobranche, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/bek;