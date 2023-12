ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics nach einer Tech-Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Aus mehr als 40 Gesprächen mit Branchenmanagern lasse sich das Fazit ziehen, dass die Branche an einem Wendepunkt stehe, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Studie. Viel gesprochen worden sei über den Zyklusstand, die Preisentwicklung und China. Infineon und ASML blieben seine "Top Picks" in der Branche. Gut für Infineon sowie STMicro seien die Geschäfte mit der Autoindustrie sowie das Wachstum mit Siliziumkarbid-Halbleitern./tih/ajx;