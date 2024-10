NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Erlöskennziffern des Autokonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Region Nordamerika seien die Umsätze aber schwächer als prognostiziert ausgefallen./edh/mf;