NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stellantis von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anstehenden Halbjahreszahlen dürften vor allem wegen der Absatzschwäche in Nordamerika einen elfprozentigen Umsatzrückgang sowie eine operative Ergebnismarge (Ebit) von 10,5 Prozent belegen, schrieb Analyst Jose Asumendi in eine am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Forschungs- und Entwicklungs- sowie administrative Ausgaben sollten die Profitabilität belasten. Asumendi geht zwar von einem stärkeren zweiten Halbjahr aus, senkte aber seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2024 und 2025./gl/tih;