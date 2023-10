LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Stellantis mit "Overweight" und einem Kursziel von 22,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Autobauer gehöre in puncto Profitabilität (Ebit-Marge), freiem Barmittelfluss, Dividenden und Kapitaleffizienz zu den Besten der Branche in Europa und den USA, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das strukturelle Gewinnwachstum und die Widerstandsfähigkeit der Ergebnisse eines der Besten. Diese Qualitäten spiegelten sich allerdings nicht in der Bewertung wider./tav/edh;