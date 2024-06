NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis nach einer Investorenveranstaltung von 31 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von erhöhten Lagerbeständen des Autoherstellers bei Autohändlern in Nordamerika. Das Management habe diesbezüglich von Fortschritten gesprochen./bek/jha/;