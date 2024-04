NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Auf Jahressicht dürfte der Umsatz des Herstellers von Bewegungstechnik auf der Stelle getreten sein, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Industriegeschäft dürfte die Nachfrage schwach geblieben sein./bek/la;