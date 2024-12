HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stabilus nach endgültigen Zahlen für 2023/24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Dass der Autozulieferer recht breite Zielspannen für das neue Geschäftsjahr 2024/25 ausgegeben habe, sei nach der Gewinnwarnung im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie der in den zwei Vorjahren gerade so erreichten bereinigten Margenziele (Ebit) verständlich, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem seien die anstehenden Herausforderungen durch das Konjunkturumfeld weiter hoch./gl/mis;