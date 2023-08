HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Stabilus auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Aus Asien erreichten immer mehr Elektrofahrzeuge die europäischen Absatzmärkte, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Einige Anbieter hätten bereits Fuß gefasst mit aggressiven Wachstumszielen. Neue Techniken erlaubten es Herstellern wie dem US-E-Autobauer Tesla, aber auch Nio und BYD aus China, rasch Marktanteile zu gewinnen. Stabilus als Hersteller von Gasdruckfedern dürfte vom Trend zu E-Autos profitieren, denn in diesen würden Komfortaspekte wie automatisierte Heckklappen immer gängiger./bek/ck;