NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 19 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Constantin Hesse passte in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse seine Schätzungen für europäische Midcaps nach der abgelaufenen Berichtssaison an. Für PVA Tepla und SMA Solar bleibt er vorsichtig gestimmt./ag/edh;