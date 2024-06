NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar nach einer deutlichen Ausblickssenkung auf "Hold" mit einem Kursziel von vorerst 48 Euro belassen. Das neue operative Ergebnisziel (Ebitda) des Wechselrichter-Herstellers für 2024 liege 55 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Unsicherheit über den Umfang der Erholung im zweiten Halbjahr sei er zwar schon vorsichtig gewesen. Doch das Ausmaß der Gewinnwarnung habe ihn überrascht./gl/mis;