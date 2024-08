NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 120 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Ausverkauf der Aktie des Autovermieters seit April sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sixt habe eine einzigartige Position, über den US-Markt zudem einen enormen Wachstumshebel und sei dabei, zu schnelleren Umlaufzeiten der Fahrzeugflotte zurückzukehren./ck/tih;