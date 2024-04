HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Siltronic von "Sell" auf "Buy" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 58,00 auf 96,40 Euro erhöht. Analyst Tim Wunderlich sieht den Wafer-Hersteller nun auf Kurs zu einer Erholung im zweiten Halbjahr. Die weltweiten Halbleiter-Umsätze hätten in den zurückliegenden Monaten bereits zweistellig angezogen verglichen mit den Vorjahreszeiträumen, getragen von der raschen Ausbreitung Künstlicher Intelligenz (KI), schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wunderlich liegt mit seinen neuen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) von Siltronic im Jahr 2025 um etwa 30 Prozent über den Markterwartungen. Die Zuversicht in die bevorstehende operative Kehrtwende nehme zu./ajx/la;