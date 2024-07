NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 195 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Wilson passte in einer am Montag vorliegenden Studie nochmals seine Schätzungen an, wegen jüngster Aussagen des Managements und Berichten von Wettbewerbern. Die Aktie sei "nicht gefahrenfrei", aber sie biete ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken./tih/mis;