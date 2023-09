NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Anlegerfokus dürfte auf dem Ausblick des Technologiekonzerns auf das Geschäftsjahr 2023/24 liegen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei dürfte sich das Management nicht zu weit vorwagen, aber zumindest im Bereich der Konsensschätzungen liegen./edh/ajx;