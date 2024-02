NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66,20 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe die Erwartungen im ersten Geschäftsquartal erfüllt, die Auftragslage sei besser als befürchtet, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management mit Blick auf das neue Quartal Erwartungsmanagement betrieben und dabei an hohe Vorjahreswerte erinnert./mis/men;