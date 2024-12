NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60,50 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive prognostizierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie für 2025 ein steigendes Ergebnis je Aktie des Herstellers von Medizintechnik./bek/gl;