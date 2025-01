ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Erstquartalszahlen des Medizintechnikunternehmens dürften zwar in Ordnung ausfallen, aber noch nicht die Risiken bezüglich des Gesamtjahres 2025 aus der Welt schaffen, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit seiner Umsatzschätzung für das erste Quartal liegt der Experte um ein Prozent über dem Konsens und erwartet einen bereinigten operativen Gewinn (Ebit) von zwei Prozent über der durchschnittlichen Schätzung./mf/tav;